Hubble показал необычную галактику, похожую на дугу

Галактика в форме дуги Фото из открытых источников

Такйи вид она имеет из-за искаженный эффект гравитационного линзирования

Телескоп Hubble сделал снимок галактики LRG-3-817, также известной как галактика SDSS J090122.37+181432.3 во Вселенной. Об этом сообщает прессслужба обсерватории.

Галактика, изображение которой искажено эффектами гравитационного линзирования, выглядит как длинная дуга слева от центрального скопления галактик.

Именно гравитационное линзирование наблюдается, когда большое распределение вещества, такого как скопление галактик, находится между Землей и отдаленным источником света. В то время как космос искривляется гигантскими предметами, свет от удаленного объекта якобы изгибается, путешествуя к нам, и мы уже видим искаженное его изображение в виде дуги.

Впервые этот эффект был предсказан одним из виднейших физиков XX века Альбертом Эйнштейном.

Отмечается, что LRG-3-817 была найдена в рамках обследования Слоановского цифрового обзора неба, которое выявило некоторые из самых ярких галактики в ночном небе.

Новости по теме: Телескоп Hubble сделал фото галактики, которая в 60 млн световых лет от Земли

Ранее сообщалось, что Космический телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сделал снимок галактики UGCA 193 в созвездии Секстант.