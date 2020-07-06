Hubble показал, что осталось от сверхновой после взрыва

Взрыв сверхновой Фото из открытых источников

Она расположена в карликовой галактике Большое Магелланово Облако, которая приближена к Млечного Пути

Телескоп Hubble Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) сфотографировал остаток сверхновой SNR 0454-67.2 в карликовой галактике вблизи Млечного Пути. Об этом говорится на сайті NASA.

"SNR 0454-67.2 расположена в карликовой галактике Большое Магелланово Облако, которая приближена к Млечного Пути", - заявили в NASA и предположили, что, вероятно, остаток сверхновой с’появился в результате взрыва сверхновой типа Ia.

Отмечается, что SNR 0454-67.2 образовалась от гибели белой карликовой звезды, которая растет путем собрания материала от звездного компаньона до достижения критической массы, а потом взрывается.

Как известно, остаток сверхновой является газопиловою структурой, образовавшейся как результат взрыва. Во время взрыва оболочка сверхновой разлетается, образуя ударную волну, которая расширяется со скоростью около 3000 км/сек и формирует остаток сверхновой.

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