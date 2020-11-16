live
Новости » Мир Читати новину українською

Hubble обнаружил галактику, похожую на булочку с корицей

Галактика UGC 12588 Обсерватория Hubble Space Telescope

Галактика расположена в созвездии Андромеды в северном полушарии

Телескоп Hubble сделал снимок космической галактики UGC 12588, которая находится в созвездии Андромеды. Об этом сообщили в прессслужбе обсерватории.

Расположенная в созвездии Андромеды в северном полушарии, эта галактика классифицируется как спиральная галактика.

Однако, в отличие от классического изображения спиральной галактики, огромные рукава звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно свитые вокруг ее центра.

Самый четкий вид этих спиральных рукавов заметен на голубых звездах на краях галактики, которые выделяют регионы, где, вероятнее всего, происходит формирование новых звезд.

Сама же галактика более похожа на булочку с корицей, чем на мегаструктуру звезд и газа в космосе через ее круговой, белый и по большей части неструктурированный центр.

Новости по теме: Космическая катастрофа: Галактика Андромеды неуклонно движется в сторону Млечного Пути, и их столкновения не избежать

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сделал снимок галактики LRG-3-817, которая имеет вид дуги. Он также известен как галактика SDSS J090122.37 + 181432.3 во Вселенной.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

В Польше за сутки от коронавируса умерли более 540 человек День Независимости в Польше: Во время митинга произошли столкновения с полицией Кабмин договорился с Польшей, Германией, Эстонией и Данией о поддержке Украины в различных отраслях Сборная Украины проведет товарищеский матч с Польшей в необычной форме. Фото
Loading...

программы канала ZIK

Местные выборы в Украине: Второй тур | Ток-шоу
Явка во втором туре местных выборов. Фальсификации во время волеизъявления | Ток-шоу
Игорь Мосийчук | Ток-шоу
Михаил Погребинский | Ток-шоу
Второй тур выборов. Работа ЦИК.
Второй тур выборов.