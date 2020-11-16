Hubble обнаружил галактику, похожую на булочку с корицей

Галактика UGC 12588 Обсерватория Hubble Space Telescope

Галактика расположена в созвездии Андромеды в северном полушарии

Телескоп Hubble сделал снимок космической галактики UGC 12588, которая находится в созвездии Андромеды. Об этом сообщили в прессслужбе обсерватории.

Расположенная в созвездии Андромеды в северном полушарии, эта галактика классифицируется как спиральная галактика.

Однако, в отличие от классического изображения спиральной галактики, огромные рукава звезд и газа в UGC 12588 очень тусклые, незаметные и плотно свитые вокруг ее центра.

Самый четкий вид этих спиральных рукавов заметен на голубых звездах на краях галактики, которые выделяют регионы, где, вероятнее всего, происходит формирование новых звезд.

Сама же галактика более похожа на булочку с корицей, чем на мегаструктуру звезд и газа в космосе через ее круговой, белый и по большей части неструктурированный центр.

Ранее сообщалось, что телескоп Hubble сделал снимок галактики LRG-3-817, которая имеет вид дуги. Он также известен как галактика SDSS J090122.37 + 181432.3 во Вселенной.