Хотели посмотреть на собор: Наемники "Вагнера" объяснили, зачем прибыли в Беларусь

Глава Следственного комитета Республики Беларусь Иван Носкевич БЕЛТА

Однако, в ходе допросов "вагнеровцы" дают наиболее противоречивые показания

Несколько членов частной военной компании "Вагнер", которых задержали в Беларуси, заявили следователям, что они через Минск направлялись в Стамбул, где намеревались "осмотреть Собор Святой Софии". Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает "Белтелерадиокомпания".

"Стоит заметить, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, другие указывают совсем другие точки окончательного визита в другие страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - отметил Носкевич.

Кроме того, председатель Следственного комитета назвал вылет в Турцию спланированным заранее алиби, поскольку в аэропорт группа так и не доехала, хотя билеты были. Вместо этого сначала заселилась в Минский отель, где заранее были забронированы номера.

При выселении из этого отеля наемники известили его сотрудников, что едут в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий "Белорусочка", где их в итоге и задержали.

Также выяснились и другие подробности. В частности, в одном из мессенджеров была создана специальная группа, в которой старший осуществлял координацию действий: распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.

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