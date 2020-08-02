Хотели посмотреть на собор: Наемники "Вагнера" объяснили, зачем прибыли в Беларусь
Однако, в ходе допросов "вагнеровцы" дают наиболее противоречивые показания
Несколько членов частной военной компании "Вагнер", которых задержали в Беларуси, заявили следователям, что они через Минск направлялись в Стамбул, где намеревались "осмотреть Собор Святой Софии". Об этом сообщил председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич, передает "Белтелерадиокомпания".
"Стоит заметить, что в ходе допросов они дают самые противоречивые показания, в частности, о том, что группа якобы намеревалась вылететь из Минска в Стамбул, говорят меньше половины людей, другие указывают совсем другие точки окончательного визита в другие страны. Что касается тех, которые якобы летели в Турцию, у них так же разные цели попадания в эту страну. Кто-то летел загорать, кто-то отдыхать, кто-то якобы охранять какие-то объекты, а кто-то осмотреть Собор Святой Софии", - отметил Носкевич.
Кроме того, председатель Следственного комитета назвал вылет в Турцию спланированным заранее алиби, поскольку в аэропорт группа так и не доехала, хотя билеты были. Вместо этого сначала заселилась в Минский отель, где заранее были забронированы номера.
При выселении из этого отеля наемники известили его сотрудников, что едут в аэропорт, а на самом деле переехали в санаторий "Белорусочка", где их в итоге и задержали.
Также выяснились и другие подробности. В частности, в одном из мессенджеров была создана специальная группа, в которой старший осуществлял координацию действий: распорядка дня, переклички, времени общего сбора, туда же поступил приказ сжечь старые билеты на территории санатория.
Ранее сообщалось, что ночью 29 июля в Беларуси задержали 32 "боевиков иностранной военной компании". Однако другие детали происшествия не раскрывались.
Впоследствии стало известно, что сотрудники правоохранительных органов Беларуси ночью под Минском задержали 32 боевиков иностранной частной военной компании Вагнера", еще один человек был обнаружен и задержан на юге страны. Их имена и другие данные также установлены.
Позже Александр Лукашенко на совещании с членами Совета безопасности потребовал обратиться в Москву для получения объяснений по поводу задержания боевиков под Минском.