Хорватию всколыхнули три новых землетрясения, люди ночуют под открытым небом

Фото Эдина Зуко

Страна уже третьи сутки страдает от подземных толчков

Утром в среду, 30 декабря, жители Хорватии ощутили новые подземные толчки. Об этом сообщает Vecernji List.

Согласно сообщению, местная сейсмологическая служба утверждает, что мощность землетрясений составила 4,7, 4,8 и 3,9 по шкале Рихтера.

Первое землетрясение произошло в 06:15 утра, его эпицентр располагался в 12 километрах на северо-запад от Сисака на глубине 8 километров. Больше всего эти толчки ощущали в Петрине, а также Загребе, Большой Горице и Карловаке.

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Как отмечается, второе с силой 4,8 произошло в 06:26, а через три минуты было немного слабее - 3,9. Тогда много людей вышли на улицы Сисака.

Следует заметить, что после разрушительного землетрясения накануне многие жители Петрини, Сисака и окрестностей ночевали под открытым небом, греясь у костров, или в машинах.

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Напомним, в Хорватии 28 и 29 декабря произошли мощные землетрясения, которые повредили дома и автомобили. Некоторые квартирные помещения в результате стихийного бедствия стали непригодными для жизни.