Хорватию всколыхнули мощные землетрясения

Эпицентр землетрясения был расположен недалеко от столицы страны - города Загреб

Утром в воскресенье, 22 марта, сильное землетрясение всколыхнуло Хорватию и ее столицу, что нанесло большой вред и вызвало панику. Об этом сообщает АР.

Согласно сообщению, Европейское сейсмологическое агентство заявило, что землетрясение было магнитудой в 5,3 балла и поразило большую территорию к северу от столицы, Загреба. Эпицентр толчков находился в 7 км на север от Загреба на глубине 10 километров.

Как отмечается, многие здания в столице треснули, а стены и крыши были повреждены. Улицы города переполнены мусором, а бетонные плиты упали на автомобили. Также известно, что было повреждено знаменитый Загребский собор - верхушка одного из двух его шпилей разрушалась. Кроме этого, сообщалось о нескольких пожарах.

Позже зафиксировали по крайней мере еще две другие толчки. Относительно жертв, то чиновники сначала заявили, что 15-летняя девочка была убита, но впоследствии врачи сказали, что она находится в критическом состоянии и за ее жизнь сейчас борются.

Землетрясение произошло на фоне частичного блокирования столицы из-за распространения коронавируса. Людям приказали избегать общественных мест, таких как парки и скверы, но они не имели выбора, поскольку им нужно было добраться со своих квартир. До пяти человек, которые держатся на расстоянии, разрешается быть вместе.

Министр внутренних дел Давор Божинович заявил, что ситуация осложняется действующими ограничительными мерами в отношении вируса.

Напомним, по состоянию на 09:30 воскресенья, 22 марта, в мире количество людей, которые заразились коронавирусной инфекцией SARS-CoV-2, составляет 307 280.