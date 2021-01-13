Хорватия с 14 января ужесточает требования для въезда украинцев

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На границе необходимо будет предъявить отрицательный результат ПЦР-теста, а также будет назначаться 14-дневная самоизоляция

Штаб гражданской защиты Республики Хорватия обновил решение о временном запрете и ограничении пересечения хорватской границы. Об этом сообщает пресс-служба посольства Украины в Хорватии в Facebook.

Как отмечается, новым решением, которое будет действовать с 14 до 31 января, лица, в том числе и граждане Украины, прибывающие в Хорватию из стран, где распространен новый штамм коронавируса, при въезде должны предъявить отрицательный результат ПЦР-теста (действителен 48 часов), а также им будет назначена 14-дневная самоизоляция. Самоизоляцию можно уменьшить до 7 дней при условии сдачи дополнительного ПЦР-теста за свой счет на территории Хорватии (после 7 дней самоизоляции).

Граждане Украины, въезжающие по неотложным личным причинам (похороны, лечение), имеют право въехать в Хорватию без отрицательного результата ПЦР-теста при условии оставления территории страны в течение 12 часов с момента въезда.

Украинцы, которые постоянно проживают в Украине, имеют право въезжать в Хорватию по исключительным основаниям - Медицинские работники, пограничники, работники в транспортной отрасли и другие.

Граждане Украины не имеют права на въезд в Хорватию с туристической целью.

Запрет не распространяется на граждан Украины, которые имеют действительный вид на жительство в странах ЕС при условии предъявления при въезде в Хорватию отрицательного результата ПЦР-теста на SARS-CoV-2, или с обязательным прохождением самоизоляции до сдачи соответствующего ПЦР-теста в Хорватии и получения отрицательного результата.

Лица, следующие через Хорватию транзитом, должны покинуть территорию страны в течение 12 часов с момента въезда.

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Ранее сообщалось, что Черногория разрешила украинцам въезд без теста на коронавирус, также там разрешено междугороднее сообщение.