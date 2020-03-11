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Харви Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы по делу о домогательствах

По двум пунктам обвинения ему в совокупности грозило до 29 лет тюрьмы

Суд в среду, 11 марта, огласил приговор голливудскому продюсеру Харви Вайнштейну. Его признали виновным и приговорили к 23 годам тюрьмы по обвинениям в домогательствах. Об этом сообщило издание New York Times.

Как уточняется, сторона обвинения просила приговорить продюсера к "максимальному или близкому к максимальному" сроку заключения. По двум пунктам обвинения ему в совокупности грозило до 29 лет тюрьмы.

Новости по теме: Еще одна известная актриса подала в суд на Харви Вайнштейна

Ранее суд присяжных в Нью-Йорке признал виновным голливудского продюсера Харви Вайнштейна по двум пунктам обвинения.

Напомним, Харви Вайнштейна публично обвинили в сексуальных домогательствах и насилии более 80 женщин, в частности Анджелина Джоли и Эшли Джадд.

В конце августа 2019 года Харви Вайнштейну, которому ранее уже предъявили два обвинения в преступлениях сексуального характера, тоже выдвинули два новых обвинения в сексуальных домогательствах.

После того, как он заплатил моральную компенсацию своим жертвам, на него в суд подала еще одна известная личность – немецкая актриса Роуз Макгоуэн.

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