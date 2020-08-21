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Хакеры слили данные более 235 миллионов пользователей Instagram, YouTube и TikTok

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 Pixabay

База данных содержала все пароли, контакты, местоположение и статистику

Британская исследовательская компания Comparitech обнаружила в сети незащищенную базу данных. В открытом доступе оказалась информация о 238 миллионах пользователей социальных сетей Instagram, YouTube и TikTok. Об этом сообщается в блоге компании.

Согласно сообщению, в архиве содержится более 192 млн записей из Instagram, 42 млн - из TikTok и почти 4 млн - с YouTube. В базе были доступны логины, полные имена пользователей, контактная информация, количество подписчиков, их средний возраст, пол, местонахождение и количество лайков. Примерно в каждой пятой записи были указаны номера телефонов или адреса электронной почты.

"Эта база связана с закрытой сейчас компанией Deep Social. Facebook и Instagram запретили ей работать на своих платформах в 2018 году из-за того, что сотрудники компании извлекли данные из профилей пользователей", - считает руководитель отдела киберзащиты Comparitech Боб Дьяченко.

Как отмечается, в ответ на запрос в Deep Social предложили обратиться в компанию Social Data, которая занимается продажей информации о популярных блогерах маркетинговым фирмам. Однако в Social Data отрицают связь с Deep Social.

В свою очередь, представитель Social Data также подчеркнул, что не считает формирование базы данных противоправным действием, поскольку "все эти данные доступны любому человеку с доступом в интернет".

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Напомним, ранее специалист по кибербезопасности Саугат Похарел получил 6 тыс. долларов вознаграждения от социальной сети Instagram после выявления уязвимости в соцсети. Он выяснил, что Instagram хранил его личные сообщения и фотографии еще долго после их удаления.

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