Хакеры распространили в сети данные об оценке COVID-вакцин в ЕС

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Киберпреступники завладели электронными письмами, которые содержали информацию об оценке COVID-вакцин в Евросоюзе

Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) рассказало, какие данные похитили хакеры во время недавней кибератаки. Об этом говорится на сайте EMA.

Эта информация, как заявляет EMA, оказалась в сети Интернет и может подорвать доверие к вакцинам от коронавируса.

В частности, была похищена информация о двух разрешениях на продажу вакцин в ЕС, которые были предоставлены в конце декабря – начале января после независимой оценки.

Сейчас агентство EMA продолжает полностью поддерживать уголовное расследование по похищению данных о вакцинах. Правоохранители проводят все необходимые действия.

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Напомним, прокуратура Рима начала расследование после того, как компания IRBM, занимающаяся упаковкой вакцин AstraZeneca от коронавируса для их распределения, подверглась хакерским атакам.