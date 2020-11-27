Хакеры из Северной Кореи совершили атаку на разработчика вакцин от COVID-19, - СМИ
Некоторые учетные записи хакеров были зарегистрированы на российские электронные адреса
Хакеры из КНДР в течение последних недель пытались проникнуть в системы британского производителя лекарств и и разработчика вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.
Отмечается, что хакеры выдавали себя за рекрутеров и с помощью LinkedIn и WhatsApp обращались к персоналу AstraZeneca с фальшивыми предложениями о работе. После этого они прислали документы с якобы должностными инструкциями, которые содержали вредоносный код, предназначенный для доступа к компьютеру жертвы.
Атаки были направлены на широкий спектр людей, включая сотрудников, которые работают над исследованиями COVID-19. Однако, по данным собеседников издания, эти попытки не удались. При этом некоторые из учетных записей хакеров были зарегистрированы на российские электронные адреса, вероятно, для введения следователей в заблуждение.
Как сообщают журналисты, миссия Северной Кореи при ООН в Женеве не ответила на запрос о комментариях относительно ситуации. Также отказалась комментировать информацию и компания AstraZeneca.
Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что группировка хакеров из КНДР атаковало военные организации в Украине, России, Словакии, Турции и Южной Кореи. Целью атак было получение конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний.