Хакеры из Северной Кореи совершили атаку на разработчика вакцин от COVID-19, - СМИ

Фото из открытых источников

Некоторые учетные записи хакеров были зарегистрированы на российские электронные адреса

Хакеры из КНДР в течение последних недель пытались проникнуть в системы британского производителя лекарств и и разработчика вакцины от COVID-19 AstraZeneca. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что хакеры выдавали себя за рекрутеров и с помощью LinkedIn и WhatsApp обращались к персоналу AstraZeneca с фальшивыми предложениями о работе. После этого они прислали документы с якобы должностными инструкциями, которые содержали вредоносный код, предназначенный для доступа к компьютеру жертвы.

Атаки были направлены на широкий спектр людей, включая сотрудников, которые работают над исследованиями COVID-19. Однако, по данным собеседников издания, эти попытки не удались. При этом некоторые из учетных записей хакеров были зарегистрированы на российские электронные адреса, вероятно, для введения следователей в заблуждение.

Как сообщают журналисты, миссия Северной Кореи при ООН в Женеве не ответила на запрос о комментариях относительно ситуации. Также отказалась комментировать информацию и компания AstraZeneca.

Новости по теме: AstraZeneca готова произвести 200 млн доз вакцины до конца года

Напомним, недавно в СМИ появилась информация, что группировка хакеров из КНДР атаковало военные организации в Украине, России, Словакии, Турции и Южной Кореи. Целью атак было получение конфиденциальной информации из аэрокосмических и оборонных компаний.