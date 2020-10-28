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Хакеры атаковали предвыборный сайт Дональда Трампа

Президент США Дональд Трамп Фото из открытых источников

Злоумышленникам не удалось завладеть конфиденциальными данными

Неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Тим Мертау в Twitter.

"Мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Хакеры не получили доступ к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена", - отметил Мертау.

По его словам, на сайте было размещено сообщение, в котором, в частности, говорилось, что "мир устал от лжи Трампа".

Скриншот с предвыборного сайта Трампа NBC News

К слову, выборы президента США запланированы на следующий вторник, 3 ноября. 

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Напомним, ранее голландский хакер взломал Twitter президента США Дональда Трампа. Эксперт в области информационной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль от аккаунта президента, на это ему понадобилось пять попыток.

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