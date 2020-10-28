Хакеры атаковали предвыборный сайт Дональда Трампа
Злоумышленникам не удалось завладеть конфиденциальными данными
Неизвестные хакеры взломали сайт избирательного штаба президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом сообщил пресс-секретарь штаба Тим Мертау в Twitter.
"Мы работаем с правоохранительными органами над расследованием источника атаки. Хакеры не получили доступ к конфиденциальным данным, так как они не хранятся на сайте. Сейчас работа сайта восстановлена", - отметил Мертау.
По его словам, на сайте было размещено сообщение, в котором, в частности, говорилось, что "мир устал от лжи Трампа".
К слову, выборы президента США запланированы на следующий вторник, 3 ноября.
Напомним, ранее голландский хакер взломал Twitter президента США Дональда Трампа. Эксперт в области информационной безопасности из Нидерландов Виктор Геверс угадал пароль от аккаунта президента, на это ему понадобилось пять попыток.