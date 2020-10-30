Грузия завтра будет выбирать новый парламент: Какие нововведения и прогнозы

Парламент Грузии Фото из открытых источников

Граждане Грузии 31 октября выберут 150 депутатов парламента

В Грузии завтра, 31 октября, состоятся выборы депутатов по новым правилам, которые имеют значительные шансы "завести" в парламент большое количество партий. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Как известно, в июле этого года Грузия обновила правила парламентских выборов. Отныне 120 мест в парламенте заполнятся по пропорциональным спискам, а 30 – по мажоритарным. Раньше это соотношение было равным.

Также впервые барьер прохождения в парламент для партий составляет лишь 1% (ранее он составлял 5%). При этом избирательные блоки должны набрать столько процентов, сколько партий входит в блок.

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Сейчас же в Грузии за 150 депутатских кресел соревнуются 48 партий и 2 избирательных блока. И, как считают эксперты, благодаря низкому проходному барьеру Грузия имеет огромные шансы получить многопартийный парламент.

По последним социологическим опросам, которые предоставляют очень разнообразные цифры, в Грузии с отрывом лидируют правящая партия "Грузинская мечта" (17-55%) и блок "Единое национальное движение - объединенная оппозиция "Сила в единстве" - 5-22%. При этом в последний входит партия экс-президента Грузии Михеила Саакашвили "Единое национальное движение", первым номером в списке которой идет актер Вахтанг Кикабидзе, и еще несколько партий.

При этом по меньшей мере шесть партий на выборах получат от 1% до 6%. Сейчас же в избирательных бюллетенях представлены центристы, консерваторы, левые, правые, неонационалисты, лейбористы, традиционалисты и ультралибералы. При этом основная политическая борьба разворачивается вокруг личностей, популистских заявлений и неприятия той или иной политической силы.

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В то же время большинство политических сил открыто поддерживают нынешний евроатлантический курс страны, поэтому эксперты не ожидают глобальных изменений во внешней политике Грузии, а лишь определенную корректировку (если оппозиция сможет получить большинство и сформировать правительство). По словам директора грузинского Института политики Корнели Какачии, в таком случае возможен более активный прозападный курс и обеспечение большей жесткости в отношениях с Россией.

Кроме того, на выборы идут две откровенно пророссийские партии: "Альянс патриотов" (на прошлых выборах прошел в парламент с 5% голосов) и "Демократическое движение". Однако, согласно результатам опросов, они вместе набирают не более 4%.

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Напомним, вчера, 29 октября, тысячи сторонников бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили вышли на площадь Свободы в Тбилиси. При этом экс-глава государства обратился к митингующим с помощью видеосвязи из Киева и пригрозил властям государственным переворотом в случае фальсификаций на выборах.