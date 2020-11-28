Грузия ввела локдаун на два месяца

В Грузии ввели жесткий карантин до 31 января Фото из открытых источников

В стране закрыли магазины и ввели комендантский час

В Грузии из-за ухудшение эпидемиологической ситуации усилили карантин, который будет действовать в стране до конца января 2021 года. Об этом сообщает Грузия Online.

По предварительной информации, новые ограничения будут действовать с 28 ноября 2020 года по 31 января 2021 года включительно.

В связи с этим в стране были закрыты магазины, рынки, рестораны, фитнес-центры и бассейны. Кроме этого, приостановил работу общественный и междугородний транспорт.

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Также для сдерживания коронавируса COVID-19 в Грузии ввели комендантский час. В частности, с 21:00 до 05:00 гражданам запрещено передвигаться по улицам как пешком, так и транспортом. Кроме этого, в это время запрещено находиться в общественных местах.

Однако, перед Новым годом и Рождеством комендантский час будет снят.

По данным портала Worldometer, по состоянию на 28 ноября в Грузии зарегистрировано 127 942 случая коронавируса, из них 1 195 - летальные.

Напомним, ранее правительство Грузии обязало граждан носить маску в закрытом и открытом пространстве.