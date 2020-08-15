Грузия сократила обязательный карантин после приезда в страну

Отныне на самоизоляции можно находиться 12 дней вместо 14

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Правительство Грузии сократило срок обязательного карантина изоляции с 14 до 12 дней. Об этом сообщает "Грузия Online".

Отмечается, что по новым изменениям в постановлении правительства, 12-дневный карантин обязателен для людей, которые прибывают в страну лиц с оккупированных территорий Грузии (Абхазии и Южной Осетии) или из иностранных государств, а также для тех, кто контактировал с зараженными коронавирусом.

Кроме того, все прибывшие в страну обязаны предоставлять результаты ПЦР-теста, сделанного не позднее чем за 72 часа до поездки. Граждане, которых не обяжут проходить карантин, должны делать ПЦР-тесты каждые 72 часа в течение 12 дней, которые они будут оплачивать самостоятельно.

В то же время, срок самоизоляции может быть сокращен, если до приезда в Грузию человек находился на карантине.

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Напомним, недавно Минздрав Украины расширил список стран "зеленой" зоны, из которых можно возвращаться без прохождения обсервации. Так, к "зеленому списку" добавились Албания, Болгария, Румыния, Египет, Сербия и Чехия, по возвращении из которых ранее необходимо было проходить самоизоляцию.

Также без последующей обсервации можно возвращаться в Украину из Хорватии, Польши, Греции, Италии, Турции, Нидерландов, Кипра, Словении, Норвегии, Литвы, Латвии, Эстонии, Ирана, Туниса, Китая и Ватикана.