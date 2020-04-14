Грузия продолжает чрезвычайное положение и закрывает столицу из-за коронавируса

Кроме столицы Тбилиси, будут ограничены въезд и выезд в еще три крупнейшие города страны

Флаг Грузии из открытых источников

Правительство Грузии приняло решение о продлении до 10 мая режима чрезвычайного положения, а также ограничило выезд и въезд в четыре крупных города, включая столицу Тбилиси. Об этом заявил премьер-министр Грузии Георгий Гахар, сообщают Новости-Грузия.

По словам Гахара, правительство Грузии обратилось к президенту страны для продления чрезвычайного положения до 10 мая.

"Мы призываем президента обратиться к парламенту в ближайшие дни с просьбой о продлении чрезвычайного положения до 10 мая. Это шаги, которые необходимо сделать немедленно, чтобы перейти к новому этапу замедления распространения вируса", - сказал чиновник.

Кроме этого, с 21:00 среды, 15 апреля, на следующие десять дней запрещается выезд и въезд в четыре крупных города - Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси.

"Поэтому я хотел бы сообщить вам сегодня, что, во-первых, правительство приняло решение запретить людям въезд и выезд из Тбилиси, Рустави, Батуми и Кутаиси завтра с 21:00 15 апреля. Это означает, что мы делаем все возможное, чтобы еще больше снизить уровень мобильности в крупных городах", - сказал премьер-министр.

Напомним, накануне президент Франции Эммануэль Макрон продолжил меры строгой самоизоляции в стране до понедельника, 11 мая, поскольку эпидемию еще не удалось взять под контроль.