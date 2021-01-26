Грузия изменила правила въезда в страну с 1 февраля: Новые условия

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Новое правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы от COVID-19

Со следующего понедельника, 1 февраля, в Грузии будут действовать новые правила въезда в страну - туристы должны будут предоставлять отрицательные результаты теста на коронавирус. Об этом заявил глава Национального центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амиран Гамкрелидзе, передает "Грузия Онлайн".

По его словам, ПЦР-тест на коронавирус необходимо будет сделать за 72 часа до въезда на территорию Грузии.

В то же время, правило не коснется тех людей, которые полностью вакцинированы от COVID-19, то есть прививались в два этапа.

"Тем, кто полностью сделал прививку, предъявлять ничего не нужно. Другие приезжающие обязательно должны будут представить ПЦР-тест, сделанный в течение последних 72 часов", - отметил Гамкрелидзе.

Кроме того, сейчас правительство Грузии решает, нужно ли будет сдавать туристам повторный COVID-тест через несколько дней после приезда. Официально об этом станет известно в ближайшие дни.

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Ранее сообщалось, что Минздрав Грузии "категорически не рассматривает" вопрос закупки вакцины от коронавируса производства китайской компании Sinovac. Грузия получила подтверждение от платформы COVAX о поставках вакцины Pfizer для медперсонала.