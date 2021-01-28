live
Новости » Мир Читати новину українською

Грузии по примеру Украины введет карантин выходного дня

Грузия Freepik

Впрочем, ограничения там будут более жесткими, чем в Украине

Грузия готовится к выходу из двухмесячного сурового локдауна. Однако правительство намерено его заменить на карантин выходного дня, однако ограничения будут жестче, чем в Украине. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает "Грузия Online".

Карантин выходного дня будет действовать в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди. Каждую субботу и воскресенье не будет работать общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут закрытыми днями" суббота и воскресенье или любой другой день недели", - заявила Тикарадзе.

Новости по теме: Степанов о "карантине выходного дня": Не достигли эффекта, на который рассчитывали

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram

читайте также

"Статистика достаточно оптимистична": Степанов увязал уменьшение прироста больных с локдауном Украине удалось сбить волну коронавируса, - Степанов В Минздраве рассказали, когда планируют начать вакцинацию украинцев Степанов назвал главные цели введения жесткого карантина в Украине
Loading...

программы канала ZIK

Языковые споры в обществе. Цены на газ. Судебная реформа в Украине | Ток-шоу
Законопроект о референдуме.
Закон о референдуме по-украински | Ток-шоу
Елена Бондаренко | Ток-шоу
Компенсация за электроэнергию. Возвращение техосмотра. Украину накроют снегопады | #Новости | 27.01.20
Трагедия Холокоста. Замена державтопарку США. Контрабанда хамелеонов | #Новости | 27.01.20