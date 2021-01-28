Грузии по примеру Украины введет карантин выходного дня

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Впрочем, ограничения там будут более жесткими, чем в Украине

Грузия готовится к выходу из двухмесячного сурового локдауна. Однако правительство намерено его заменить на карантин выходного дня, однако ограничения будут жестче, чем в Украине. Об этом заявила министр здравоохранения Грузии Екатерина Тикарадзе, передает "Грузия Online".

Карантин выходного дня будет действовать в городах Тбилиси, Батуми, Гори, Телави, Поти и Зугдиди. Каждую субботу и воскресенье не будет работать общественный транспорт и не будут работать кафе, рестораны, магазины и рынки.

"Мы будем следить за ситуацией в масштабах страны и, возможно, вернемся к этому вопросу, чтобы решить, будут закрытыми днями" суббота и воскресенье или любой другой день недели", - заявила Тикарадзе.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что "карантин выходного дня" – это украинская разработка, которой начинают пользоваться европейские страны.