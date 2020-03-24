Грета Тунберг заподозрила, что заразилась коронавирусом

Грета Тунберг из открытых источников

Девушка недавно вернулась из Центральной Европы

Шведская активистка Грета Тунберг считает, что мог заразиться коронавирусом COVID-19 за рубежом. Об этом она сообщила на странице Instagram.

По словам девушки, они вместе с отцом после возвращения из Германии добровольно самоизолировались. А уже через несколько дней у них появились первые симптомы.

"Я чувствовала усталость, боль в горле и кашляла. Мой папа испытывал те же симптомы, но гораздо интенсивнее и с лихорадкой", - отметила активистка.

Однако, несмотря на симптомы, которые у нее наблюдаются в течение 10 дней, девушка не прошла тест, ведь в Швеции такую проверку делают только в самых сложных случаях.

"Но чрезвычайно вероятно, что я заражена, учитывая сочетанные симптомы и обстоятельства", - написала она.

Однако Тунберґ отметила, что если бы не ее больной отец, она считала, что чувствует себя очень уставшей от постоянного кашля, а не от вируса.

По словам активистки, что она уже почти выздоровела, однако девушка предупреждает других быть более внимательными относительно симптомов вируса.

"Многие (особенно молодые) могут вообще не замечать никаких симптомов или будут иметь очень легкие симптомы. Они могут не знать, что у них есть вирус, а потому могут передать его людям, которые в группах риска", - добавила девушка.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация вот Greta Thunberg (@gretathunberg) 24 Мар 2020 в 8:22 PDT

Напомним, недавно стало известно, что BBC Studios снимет документальный научный сериал, главной героиней которого станет шведская екоактивістка Грета Тунберґ.