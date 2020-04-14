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Гренландия стала первым местом на Земле, где вылечились все больные на COVID-19

pixabay.com

Всего более 900 человек прошли тест на COVID-19 в Гренландии с тех пор, как был выявлен первый случай заражения

В Гренландии выздоровели все 11 пациентов, у которых обнаружили заболевание COVID-19.  Об этом свидетельствуют данные с сайта Worldometer.

Кроме того, в Гренландии не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

По данным ресурса, случаи заболевания были выявлены с середины марта до начала апреля в столице автономии - городе Нуук.

С 4 апреля на острове не было выявлено ни одного нового случая. Согласно местному изданию High North News, в связи с тем, что все больные выздоровели, премьер-министр Ким Кильсе объявил, что власти планируют постепенное открытие столицы автономии и снятия карантина.

Всего более 900 человек прошли тест на COVID-19 в Гренландии с тех пор, как был выявлен первый случай заражения.

Напомним, в целом в мире коронавирусную инфекцию обнаружили в 1 935 646 человек. Из них 464 995 излечились, 120 914 пациентов умерло.

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