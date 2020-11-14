Греция закрывает школы из-за критической ситуации с COVID-19

Эпидемия COVID-19 в Греции Reuters

Премьер-министр Греции предупредил, что ближайшие недели для страны будут чрезвычайно сложными

Правительство Греции приняло решение о приостановке работы школ в связи со стремительным распространением коронавируса COVID-19. Об этом сообщает France 24.

"Закрытие начальных школ было последним, что мы хотели сделать. Это показатель того, насколько серьезная ситуация", - заявила министра здравоохранения Василина Кикилиаса.

Отмечается, что средние школы в Греции уже закрыты. С понедельника все уроки там проходит в дистанционной форме. Тогда как ВОЗ рекомендует закрывать учебные заведения только в крайнем случае.

Так, с конца октября ежедневное количество летальных случаев от COVID-19 увеличилось в четыре раза, а количество заражений удвоилась и составила около 3000 случаев в день.

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Кроме этого, по состоянию на пятницу в Греции из 1143 койко-мест в отделениях интенсивной терапии по всей стране 830 были заняты.

"Ближайшие недели будут чрезвычайно критичными", - заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в четверг в парламенте Греции.

Напомним, на прошлой неделе Кириакос Мицотакис сообщил о введении с 7 ноября трехнедельного общенационального локдауна с целью остановить распространение COVID-19.