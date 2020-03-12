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Греция будет делать антисептики из конфискованного алкоголя

Фото из открытых источников

У власти на это есть тонны конфискованного алкоголя

Власти Греции планируют превратить тонны этанола, конфискованного у производителей алкогольных напитков, в антисептическое средство для борьбы с эпидемией коронавируса, передает Reuters.

Сообщается, что на таможенных складах по всей стране стоит около 155 тонн изъятого алкоголя. Власть заявляет, что пытается найти производителей, готовых превратить это в антисептики.

Греческие таможенные органы ежегодно конфискуют тысячи бутылок поддельного алкоголя, известные местным как "бомбы".

Сейчас на греческом рынке наблюдается дефицит чистого спирта из-за общей нехватки антисептических средств.

Ранее Министерство здравоохранения Греции подтвердило первый смертельный случай от коронавируса COVID-19 в стране.

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