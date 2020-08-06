Гражданам США разрешили путешествовать за границу

Власть опубликовала список стран, в которые не рекомендовано ехать

Госдеп США

Государственный департамент США отменил запрет на зарубежные поездки своим гражданам. Об этом сообщает The Guardian.

Отмечается, что Департамент возвращается к предыдущей системе рекомендаций по поездкам для конкретных стран. В список государств, которые не рекомендовано посещать, вошли 30 стран. В частности, это касается Индии, России, Египта, Ирана, Казахстана, Монголии и других.

В то же время, американцам советуют пересмотреть возможность путешествий в страны Европейского Союза, Великобританию, Армению, Австралию и другие.

Сейчас известно, что количество зафиксированных случаев коронавирусом в США превысило 5 миллионов. От COVID-19 в Штатах умерли 162 тысячи человек. За последние сутки, 5 августа, в стране было зарегистрировано свыше 55 тысяч случаев заражения.

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Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп хочет получить вакцину от коронавируса до президентских выборов в стране. Разработчики вакцины от COVID-19 считают, что из-за этого в процесс в ближайшее время вмешается политика. Ранее Трамп передумал переносить президентские выборы в стране на фоне коронавируса.