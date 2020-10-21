Грабитель "Банка Грузии" освободил троих заложников и озвучил требования

В Грузии взяли в заложники работников и клиентов банка Фото из открытых источников

Он требует 500 тысяч долларов за освобождение заложников

Мужчина, который захватил в филиале "Банка Грузии" в городе Зугдиди 19 заложников, освободил троих женщин и требует выкуп за освобождение заложников в размере 500 тысяч долларов, а также предоставление вертолета или автотранспорта. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на МВД Грузии.

Ранее сообщалось, что уже освободили часть людей, захваченных во время ограбления филиала "Банка Грузии" в центре Зугдиди: до 5 заложников вывели из здания с помощью пожарного крана.

Согласно распространенной информации, преступник в камуфляжной форме с автоматом и гранатой. Местные СМИ сообщают, что правоохранительные органы установили личность грабителя.

На месте работает полиция. Территория ограждена. Там же находятся спецназовцы.

Ранее сообщалось, что в Грузии двое мужчин совершили нападение на филиал "Банка Грузии" и взяли в заложники работников и клиентов учреждения.