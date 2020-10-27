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Грабили магазины и жгли мусорные баки: Усиление карантина в Италии повлекло массовые беспорядки

В одном Милане задержали минимум 18 участников протеста

В итальянских Милане, Турине, Неаполе и Генуе произошли столкновения демонстрантов и полиции. Все из-за очередного ужесточения карантинных ограничений в стране. Об этом сообщает Ansa.

Протесты начались накануне вечером.

Как отмечается, в Италии ужесточили карантинные ограничения из-за второй волны коронавируса. В ответ на это страну захлестнули протесты, но в выше упомянутых городах они переросли в беспорядки.

В Милане, демонстранты бросали камни и бутылки перед штаб-квартирой региона Ломбардия, а также подожгли мусорные баки и атаковали группу полицейских.

В Турине – автомобилями блокировали центральную площадь Кастелло и грабили магазины. В свою очередь, полиция применила слезоточивый газ.

Точечные столкновения с полицией произошли в Неаполе и Генуе, до этого случаи насилия фиксировали в Риме. 

Отметим, что в Италии суточный прирост больных коронавирусом вырос до 17 тысяч. Всего за время пандемии заболели 543 тысячи человек.

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Напомним, ранее из-за увеличения случаев COVID - 19 в Италии вновь ввели новые антиэпидемические ограничения. Тогда за сутки в Италии обнаружили около 20 тыс. новых больных.

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