Госсекретарь США Помпео провел телефонный разговор с Лукашенко, – СМИ

Инициатором звонка выступил американский чиновник

Александр Лукашенко и Госсекретарь США Майкл Помпео БЕЛТА

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео и Александр Лукашенко провели телефонный разговор накануне анонсированной оппозицией масштабной акции протеста. Об этом сообщает Telegram-канал "Пул Первого".

Отмечается, что инициатором звонка был именно Помпео. "Президент Беларуси и госсекретарь США только что говорили по телефону", – говорится в сообщении.

Как добавили журналисты, Лукашенко и Помпео обсудили внутриполитическую ситуацию в Беларуси и США. В частности, госсекретарь заявил, что остается сторонником суверенитета и независимости Беларуси.

В то же время Лукашенко отметил, что Россия является главным союзником Беларуси и не вмешивается в ее внутренние дела. Однако страны "готовы совместно реагировать на возникающие внешние угрозы", в частности в соответствии с договором в рамках ОДКБ по защите общего пространства.

При этом, по данным журналистов, Помпео отметил, что ни от НАТО, ни от Польши и Литвы угрозы не стоит опасаться, так как ее не существует.

Напомним, недавно лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская объявила ультиматум Александру Лукашенко. В частности, она заявила о планах объявить общенациональную забастовку, если Лукашенко не уйдет в отставку до 25 октября.

Сегодня, 24 октября, посольство США в Беларуси посоветовало американцам, находящимся в стране, избегать массовых акций и запастись едой и водой. Там заявили, что сообщение связано с возможным использованием силы во время протестов, демонстраций, митингов и других подобных больших сборов в Беларуси, поскольку там истекает срок "народного ультиматума" Александру Лукашенко.