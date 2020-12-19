Госсекретарь США обвинил Россию в масштабной кибератаке на американские ведомства

Фото из открытых источников

Российское дипведомство в США отрицает обвинения

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил Россию в причастности к масштабной кибератаке на американские ведомства и компании. Об этом он сообщил в интервью журналисту Марку Левину, передает пресс-служба Госдепартамента США.

По словам Помпео, в недавно раскрытой кибератаке на учреждения США участвовали россияне. "Это было очень важное открытие, и я думаю, что теперь мы можем достаточно четко сказать, что именно россияне принимали участие в этой деятельности", – высказался чиновник.

В то же время пресс-служба Посольства РФ в США в Фейсбук отреагировала на слова Помпео и заявила о непричастности страны к кибератакам. "Ответственно заявляем: нападения в информационном пространстве противоречат внешнеполитическим принципам нашей страны, ее национальным интересам и понимание того, как выстраиваются отношения между государствами. Россия не проводит "наступательных" операций в виртуальной среде", – говорится в сообщении.

Напомним, 16 декабря в СМИ появилась информация о сломе системы Министерства финансов и торговли США и еще ряда правительственных учреждений страны российскими хакерами. Сообщалось, что среди жертв были государственные, консалтинговые, технологические, телекоммуникационные и нефтегазовые компании в Северной Америке, Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

Новости по теме: Сайты Офиса президента и Госспецсвязи атаковали хакеры

Позже американские Федеральное бюро расследований, Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры и Управления директора Национальной разведки подтвердили масштабную кибератаку на правительственные структуры страны. Тогда ведомства создали координационную группу по кибербезопасности.