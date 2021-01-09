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Госсекретарь США обвинил Иран в покрывательстве виновных в крушении самолета МАУ

Государственный секретарь США Майк Помпео Фото из открытых источников

Помпео подчеркнул, что за год виновных так и не привлекли к ответственности

Государственный секретарь США Майк Помпео обвинил Иран в покрывательстве виновных в крушении самолета украинской авиакомпании МАУ. Заявление Помпео было опубликовано на сайте Государственного департамента.  

По данным иранского расследования, пишет политик, самолет рейса PS752 был сбит двумя ракетами, которые выпустили военные Корпуса стражей исламской революции (КСИР). Однако, виновные до сих пор не наказаны.

"Спустя год, члены КСИР до сих пор не были привлечены к ответственности за гибель 176 ни в чем не повинных гражданских пассажиров и членов экипажа. Вместо этого, в течение всего расследования, режим продолжает защищать виновных", — подчеркнул Помпео.

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Кроме этого, государственный секретарь США выразил соболезнования родственникам и друзьям погибших. 

Напомним, украинский пассажирский самолет МАУ потерпел крушение 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа. Среди жертв были граждане семи стран — Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании, Ирана и Украины. Впоследствии стало известно, что самолет с пассажирами сбили иранские военные. По данным Тегерана, это произошло случайно из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

Отметим, с января 2020 года Офис Генерального прокурора Украины направил 5 запросов, однако получил от Ирана лишь обобщенные ответы. Один из них, касающийся 6 подозреваемых в Иране лиц, был проигнорирован. В связи с этим Украина потребовала от Ирана прислать документальное подтверждение пребывание под стражей шести человек, которых подозревают в сбивании самолета "МАУ".

Почти через год после катастрофы заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил о необходимости наказать виновных в гибели людей с использованием всех международных площадок и медиа. 

А недавно секретарь СНБО Украины Алексей Данилов предупредил о возможности переквалификации дела о катастрофе "МАУ" на статью о теракте. 

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