Госдума РФ утвердила поправку об "обнулении" предыдущих президентских сроков

Владимир Путин AP Photo

За нее проголосовали 380 депутатов, против выступили 34, один воздержался

Госдума Российской Федерации приняла поправку депутата Валентины Терешковой, которая предусматривает "обнуление" президентских сроков. Об этом сообщает "Медуза".

Как сообщается, "за" проголосовали 380 парламентариев, против - 43, воздержался - 1.

Эта поправка предусматривает, что предлагаемое в законопроекте ограничение для одного и того же лица в виде двух президентских сроков "не препятствует лицу, занимавшему и (или) занимающему должность президента Российской Федерации на момент вступления данной поправки в силу, участвовать в качестве кандидата на выборах президента Российской Федерации после включения указанной редакции в текст Конституции РФ на установленное поправкой допустимое число сроков, вне зависимости от числа сроков, в течение которых указанное лицо занимало и (или) занимает эту должность на момент вступления данной поправки в силу".

Стоит отметить, что перед голосованием за эту поправку Президент России Владимир Путин выступил против снятия лимита числа президентский полномочий. Однако он не против обнуления сроков, если соответствующую поправку поддержит Конституционный суд.

Также во время заседания Госдумы лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил распустить парламент и провести внеочередные выборы осенью. Однако Путин эту идею не поддержал.

"Всегда руководствовался и буду руководствоваться исключительно долгосрочными интересами и волей нашего народа", - сказал он.

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Ранее сообщалось, президент России Владимир Путин сегодня должен выступить в Госдуме по вопросу о поправках к Конституции Российской Федерации.

Во время этого заседания депутат от "Единой России" Валентина Терешкова предложила снять ограничения по числу президентских сроков.