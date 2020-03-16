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Госдеп США вызвал на ковер посла Китая после заявлений о причастности американцев к вспышке коронавируса

CNN

Дипломаты имели откровенный диалог

Помощник госсекретаря США Дэвид Стилвелл вызвал посла Китая в Вашингтоне в Государственный департамент после того, как китайский чиновник предположил, что американские военные, возможно, ответственные за доставку коронавируса в Ухань. Об этом сообщает CNN.

Встреча состоялась еще в пятницу после заявления китайского чиновника о том, что возможно коронавирус был доставлен до Китая армией США.

Сообщается, что разговор не имел угрожающего характера, однако дипломаты имели откровенный диалог, а Стилвелл предоставил жесткие факты.

Также издание отмечает, что между Америкой и Китаем уже неделю продолжаются напряженные отношения относительно того, кто виноват во вспышке коронавируса.

В частности Китай продолжает отрицать, что коронавирус возник в Ухане в то время как высокопоставленные лица США, включая госсекретаря Майка Помпео, прямо указывают на Пекин.

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Напомним, ранее в Офисе президента рассказали, как действовать, если чувствуете у себя симптомы ОРВИ или же подозреваете, что заболели на коронавирус.

 

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