Госдеп США внёс в чёрный список и ввёл санкции против Кадырова

Рамзан Кадыров из соцсетей

Кадыров уже отреагировал на действия Госдепа

Государственный департамент США внёс в чёрный список и ввёл санкции против Рамзана Кадырова, обвинив его в нарушении прав человека. Об этом заявил госсекретаря Майк Помпео, передаёт Интерфакс.

"Госдепартамент располагает большим количеством достоверной информации о том, что Кадыров несет ответственность за многочисленные серьезные нарушения прав человека, в том числе пытки и внесудебные убийства", - сказал Помпео.

По словам Помпео, Кадыров использует пандемию коронавируса в качестве оправдания для нарушения прав человека в Чеченской республике и преследования представителей ЛГБТ-сообщества, правозащитников, сотрудников независимых СМИ и других граждан, выражавших несогласие с главой Чечни.

Кадыров уже отреагировал на попадание в санкционный список США.

"Помпео, мы принимаем бой! Дальше будет интереснее!" - написал Кадыров в своем телеграм-канале. К сообщению он приложил фотографию, на которой стоит с оружием в руках.

Рамзан Кадыров Рамзан Кадыров

Напомним, ранее Рамзан Кадыров обратился к президенту Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за оскорбившее его видео шоу "Квартала 95", которое было опубликовано несколько лет назад.

Кадыров также призвал президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией.

Как сообщалось, на обращение Рамзана Кадырова к Владимиру Зеленскому также отреагировали в Кремле.