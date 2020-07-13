Google запретит рекламу шпионского оборудования

Главный офис Google в Кремниевой Долине Фото из открытых источников

Запрет начнет действовать с 11 августа 2020 года

Компания Google запретит рекламу товаров и услуг, предназначенных для наблюдения или слежки за людьми. Об этом сообщает Центр правил рекламы Google.

"Мы добавим ограничения относительно рекламы шпионских программ и технологий для наблюдения, а именно запретим рекламировать товары и услуги, предназначенные для наблюдения или слежки за другим человеком или его деятельностью (без разрешения этого лица). Эти правила будут применяться во всех странах мира. С 11 августа 2020 года мы будем тщательно следить за их соблюдением", - говорится в сообщении.

В частности, речь идет о программном обеспечении, с помощью которого можно прослушивать чужие телефонные звонки, просматривать SMS-сообщения или историю посещенных страниц, GPS-трекеры, предназначенные для наблюдения или слежки за человеком без его согласия. Также под новые правила подпадают камеры, диктофоны, видеорегистраторы и видеоняни.

Новое правило не распространяется на услуги частных детективных агентств, а также на товары и услуги, с помощью которых родители могут отслеживать место пребывания несовершеннолетних детей.

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Напомним, сервис Google отныне будет предупреждать об ограничении на передвижение, введенные в различных странах для противодействия распространению коронавируса.