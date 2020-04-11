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Google и Apple хотят устанавливать местонахождение людей с COVID-19 через приложения

Фото из открытых источников

В компаниях обещают, что не будут записывать геолокации и личные данные пользователей

Apple и Google объединились для создания системы, которая поможет находить людей с COVID-19 - это должно уменьшить количество контактов с больными.

Об этом сообщается на сайте Apple.

"Компании планируют помочь в разработке универсальных приложений для отслеживания контактов с больными, при этом сохраняя конфиденциальность пользователей", - говорится в сообщении.

Так, пользователь может указать в приложении, что он инфицирован, а люди вблизи получат уведомление об этом, независимо от того, работает их телефон на iOS или Android.

В компаниях пообещали, что не будут записывать геолокации и личные данные пользователей.

Также в мае Apple и Google выпустят инструменты разработки (API), которые обеспечат совместимость медицинских программ между устройствами обоих ОС.

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Отмечается, что приложения будут доступны в магазинах App Store и Google Play.

в Ближайшее время Apple и Google будут работать над созданием широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth.

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Ранее сообщалось, что в Украине создали бота, который поможет понять, болеете ли вы COVID-19.

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