Google и Apple хотят устанавливать местонахождение людей с COVID-19 через приложения
В компаниях обещают, что не будут записывать геолокации и личные данные пользователей
Apple и Google объединились для создания системы, которая поможет находить людей с COVID-19 - это должно уменьшить количество контактов с больными.
Об этом сообщается на сайте Apple.
"Компании планируют помочь в разработке универсальных приложений для отслеживания контактов с больными, при этом сохраняя конфиденциальность пользователей", - говорится в сообщении.
Так, пользователь может указать в приложении, что он инфицирован, а люди вблизи получат уведомление об этом, независимо от того, работает их телефон на iOS или Android.
В компаниях пообещали, что не будут записывать геолокации и личные данные пользователей.
Также в мае Apple и Google выпустят инструменты разработки (API), которые обеспечат совместимость медицинских программ между устройствами обоих ОС.
Отмечается, что приложения будут доступны в магазинах App Store и Google Play.
в Ближайшее время Apple и Google будут работать над созданием широкой платформы для отслеживания контактов через Bluetooth.
Ранее сообщалось, что в Украине создали бота, который поможет понять, болеете ли вы COVID-19.