Google и Apple блокируют популярное у сторонников Трампа приложение из-за провокации насилия

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Приложение использовали для координации поездок в Вашингтон в день штурма Капитолия

Американская компания Google удалила из магазина приложений социальную сеть Parler, популярную среди сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает The Verge.

Отмечается, что соответствующее решение было принято на фоне беспорядков в Вашингтоне. В частности, Parler предупреждали о недопустимости размещения контента, который провоцирует насилие. Как заявили в Google, соцсеть Parler не вернут в магазин приложений к изменению политики модерации.

В то же время компания Apple также пригрозила удалить соцсеть из своего магазина, если в течение суток не будет введена система модерации. Там добавили, что пользователи использовали соцсеть для координации планов поездок в Вашингтон в день штурма Капитолия.

При этом Дэн Бонгино, владелец части акций Parler, назвал решение Apple идеологическим и заявил о навязывании "полицейского государства".

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Ранее сообщалось, что администрация социальной сети Twitter навсегда заблокировала личный аккаунт президента США Дональда Трампа. Причиной блокировки назвали возможное дальнейшее подстрекательство к насилию.