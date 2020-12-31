Голод грозит более 10 млн детей в четырех странах, - ЮНИСЕФ

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В этих странах сейчас наблюдается продовольственный кризис

Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) обеспокоен состоянием здоровья и благополучия более 10 млн детей, которые, по прогнозам, уже в следующем году будут страдать от острого недоедания. Об этом сообщает пресс-служба ООН.

Согласно сообщению, голод угрожает детям в Демократической Республике Конго, Нигерии, Судане и Йемене. Именно эти страны сейчас переживают тяжелый гуманитарный кризис из-за отсутствия продовольствия и пандемии.

По прогнозам экспертов, в 2021 году в Демократической Республике Конго от острого недоедания будут страдать примерно 3,3 млн детей в возрасте до пяти лет.

На северо-востоке Нигерии в будущем году острое недоедание станет проблемой для более 800 тыс. детей, многим из которых грозит риск голодной смерти. На северо-западе страны ситуация с питанием еще хуже: в провинции Кэбби уровень хронического недоедания составляет 66%; в провинции Сокото от хронического истощения страдают около 18% детей.

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В отношении Южного Судана, то здесь ожидается, что в 2021 году почти 7,3 млн человек - около 60% населения будут испытывать нехватку продовольствия. 1,4 млн суданских детей будут страдать от острого недоедания - это самый высокий показатель с 2013 года.

Рост масштабов острого недоедания среди детей объясняется продолжающимся вооруженным конфликтом, ограниченным доступом к медицинским услугам, отсутствием водоснабжения, санитарии и гигиены.

В Йемене от острого недоедания страдают более двух миллионов детей в возрасте до пяти лет, и ожидается, что это число будет расти. В 133 районах на юге страны, где проживает 1,4 млн детей, в период с января по октябрь 2020 года количество детей, которые страдают от острого недоедания, увеличилось почти на 10%.

Напомним, Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ) предупреждает, что "длительное влияние" пандемии COVID-19 на образование, питание и общее благосостояние детей может вызвать появление "потерянного поколения".