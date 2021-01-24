Гольф и курорт: Стало известно, чем занялся Трамп после ухода с поста президента

Бывший глава США отправился во Флориду

Дональд Трамп после ухода с поста президента Reportajes El Molinon for Daily Mail

Экс-президент США Дональд Трамп после завершения своего президентского срока отправился играть в гольф в штат Флорида. Об этом сообщает Daily Mail.

Отмечается, что вчера, 23 января, бывший глава Штатов играл в гольф в своем клубе в Вест-Палм-Бич. Там Трампа в красной кепке со слоганом Make America Great Again, который был его лозунгом в президентской кампании 2016 года, сняли на видео, когда он исполнял удар на фоне пальм.

После этого бывший президент вернулся в свое поместье на курорте Мар-а-Лаго, где Трампа встретила толпа его сторонников с флагами и плакатами. Когда кортеж экс-главы государства проезжал мимо них, Трамп "блеснул" улыбкой и весело помахал рукой поклонникам.

Напомним, недавно Дональд Трамп оставил новому президенту США Джозефу Байдену прощальное письмо. Традиционно глава государства в последний день своей каденции оставляет на рабочем столе в Белом доме сообщение своему преемнику.

Ранее сообщалось, что палата представителей США объявила импичмент Дональду Трампу. Таким образом он стал первым главой государства в истории, которому импичмент объявили во второй раз.