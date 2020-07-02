Главного оппонента Лукашенко на выборах обвинили по трем статьям

Виктор Бабарико Фото из открытых источников

Также в уклонении от уплаты налогов обвиняют его сына

Главного оппонента президента Александра Лукашенко на будущих выборах в Беларуси Виктора Бабарико обвиняют в отмывании средств, уклонении от уплаты налогов и даче взятки, передает Tut.by

Как отмечается, список уголовных дел апелляционной инстанции, назначенных к слушанию вывесили в Минском городском суде.

Согласно списку, Виктору Бабарико предъявлены обвинения по следующим статьям:

ч.2 ст. 235 (Легализация ("отмывание") средств, полученных преступным путем, совершенные повторно, или служебным лицом с использованием своих служебных полномочий, либо в особо крупном размере),

ч.2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов, что привело к убыткам в особо крупном размере)

ч. 2 ст 431 (Дача взятки повторно или в крупном размере).

Его сына Эдуарда Бабарико обвиняют по ч. 2 ст. 243 (Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

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Ранее сообщалось, что претенденту на пост президента Беларуси, экс-главе Белгазпромбанка Виктору Бабарико предъявлено уголовное обвинение.