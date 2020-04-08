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Глава ВОЗ призвал не политизировать коронавирус

Тедрос Адханом Гебреесус Фото из открытых источников

Такое заявление было в ответ на обвинения Дональда Трампа

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреєсус призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавирус в ответ на обвинения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в работе на Китай. Об этом глава ВОЗ заявил во время брифинге.

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