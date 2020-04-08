Глава ВОЗ призвал не политизировать коронавирус

Тедрос Адханом Гебреесус Фото из открытых источников

Такое заявление было в ответ на обвинения Дональда Трампа

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреєсус призвал не политизировать ситуацию вокруг коронавирус в ответ на обвинения президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа в работе на Китай. Об этом глава ВОЗ заявил во время брифинге.

"Я хочу предложить миру две вещи. Первая - на национальном уровне мы должны работать, превосходя партийные и прочие разногласия и идеологию. Когда есть трещина на национальном уровне между политическими партиями, религиозными или другими группами, именно это вирус может использовать в своих целях и разъединить нас. Пожалуйста, не политизируйте этот вирус. Это игра с огнем", - отметил Гебреєсус.

Напомним, президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп раскритиковал Всемирную организацию здравоохранения, что ранее дала рекомендацию не закрывать границы для Китайской Народной Республики.