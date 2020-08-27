Глава TikTok ушел в отставку после угроз Трампа
В течение последних недель Кевин Майер был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты
Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку из-за давления со стороны Белого дома. Об этом сообщают Reuters и CNN Business.
Как отмечается, Майер решил уволиться через несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы оспорить запрет властей на работу программы в США.
"В последние недели, в связи с резким изменением политической ситуации, я серьезно задумался о том, чего потребуют структурные изменения в корпорации и что они значат для глобальной роли, на которую я подписался. На этом фоне и поскольку компания в скором времени ожидает решения проблемы, я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам, что решил покинуть компанию", – заявил Майер.
Позже TikTok подтвердил агентству Reuters уход исполнительного директора. В частности, в компании отметили, что политическая динамика последних нескольких месяцев существенно изменила масштаб роли Майера. Однако, в TikTok добавили, что полностью уважают его решение.
Напомним, власти США убеждены, что социальная сеть TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая.
В связи с этим в начале августа Дональд Трамп поставил ультиматум и заявил, что работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании.
После чего президент подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok".