Глава TikTok ушел в отставку после угроз Трампа

Кевин Майер Фото из открытых источников

В течение последних недель Кевин Майер был вынужден "серьезно переосмыслить" корпоративные приоритеты

Главный исполнительный директор социальной сети TikTok Кевин Майер ушел в отставку из-за давления со стороны Белого дома. Об этом сообщают Reuters и CNN Business.

Как отмечается, Майер решил уволиться через несколько дней после того, как TikTok подал в суд на администрацию президента США Дональда Трампа, чтобы оспорить запрет властей на работу программы в США.

"В последние недели, в связи с резким изменением политической ситуации, я серьезно задумался о том, чего потребуют структурные изменения в корпорации и что они значат для глобальной роли, на которую я подписался. На этом фоне и поскольку компания в скором времени ожидает решения проблемы, я с тяжелым сердцем хотел сообщить вам, что решил покинуть компанию", – заявил Майер.

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Позже TikTok подтвердил агентству Reuters уход исполнительного директора. В частности, в компании отметили, что политическая динамика последних нескольких месяцев существенно изменила масштаб роли Майера. Однако, в TikTok добавили, что полностью уважают его решение.

Напомним, власти США убеждены, что социальная сеть TikTok может передавать конфиденциальные данные американцев властям Китая.

В связи с этим в начале августа Дональд Трамп поставил ультиматум и заявил, что работа китайской соцсети TikTok в США будет приостановлена, если до 15 сентября она не будет продана американской компании.

После чего президент подписал указ "о борьбе с угрозой TikTok".