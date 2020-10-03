Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом
Больной чиновник планирует продолжить работу удаленно
Руководитель предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степієн получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.
Отмечается, что Билл Степиен получил диагноз в пятницу, 2 сентября. Сейчас известно о наличии легких гриппоподобных симптомов у руководителя кампании Трампа. По информации приближенных к Степиену людей, он планирует находиться на карантине.
Как сообщают журналисты, теперь штаб-квартиру команды Трампа в американском Арлингтоне, штат Вирджиния будет контролировать заместитель Степієна – Джастин Кларк. В то же время больной коронавирусом чиновник планирует работать удаленно.
Напомним, вчера, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.
Позже врач президента Соединенных Штатов Шон Конли рассказал, что 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме до выздоровления".