Глава предвыборного штаба Трампа заразился коронавирусом

Билл Степиен Фото из открытых источников

Больной чиновник планирует продолжить работу удаленно

Руководитель предвыборной кампании действующего президента США Дональда Трампа Билл Степієн получил положительный результат теста на COVID-19. Об этом сообщает Associated Press.

Отмечается, что Билл Степиен получил диагноз в пятницу, 2 сентября. Сейчас известно о наличии легких гриппоподобных симптомов у руководителя кампании Трампа. По информации приближенных к Степиену людей, он планирует находиться на карантине.

Как сообщают журналисты, теперь штаб-квартиру команды Трампа в американском Арлингтоне, штат Вирджиния будет контролировать заместитель Степієна – Джастин Кларк. В то же время больной коронавирусом чиновник планирует работать удаленно.

Напомним, вчера, 2 октября, стало известно, что президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп вместе со своей женой Меланией заболели коронавирусом COVID-19. По его словам, положительный тест на COVID-19 они получили ночью.

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Позже врач президента Соединенных Штатов Шон Конли рассказал, что 74-летний Дональд Трамп и 50-летняя Мелания "в это время чувствуют себя хорошо" и "планируют оставаться дома в Белом доме до выздоровления".