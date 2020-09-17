Глава Пентагона обвинил Москву в непрекращающейся агрессии против Украины

По словам министра обороны США, Россия меняет границы других стран

Марк Эспер Фото из открытых источников

Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Москва осуществляет непрерывную агрессию против Украины. Об этом чиновник сообщил во время выступления в американском центре RAND. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны США.

По словам Эспера, Россия перерисовывает границы других стран. "Вторжение Москвы в Грузию в 2008 году, аннексия Крыма в 2014 году и непрерывная агрессия в Украине демонстрируют ее бесстыдное игнорирование международного права и норм", – сказал министр обороны.

В то же время главными стратегическими соперниками США Эспер назвал Россию и Китай. По его словам, эти две страны модернизируют свои вооруженные силы, а также расширяют свои возможности в космической сфере и киберпространстве. Он добавил, что последние двадцать лет США боролись против экстремистов в ходе "конфликтов низкой интенсивности", что отвлекало внимание Вашингтона от более мощных противников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп обвинил Пентагон в развязывании войны ради обогащения военных заводов. По его словам, Минобороны стремится обогатить компании, которые производят оружие и боеприпасы.