Глава МИД Польши обвинил Россию в использовании пандемии для распространения дезинформации

Яцек Чапутович Фото из открытых источников

В частности, глава польского МИД опроверг фейк России о том, что Польша заблокировала полет российского самолета с гумпомощью

Глава Министерство иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Москву в использовании кризиса, вызванного коронавирусом для распространения дезинформации, передает TVP info.

"Дезинформация и угроза со стороны России во времена пандемии беспокоит НАТО. Россия использует кризис. Дезинформационная активность России очень выразительная. Она имеет пропагандистский характер и это беспокоит членов Альянса. Примером может быть использование дезинформации в отношении нашей страны" - отметил он.

Чапутович также напомнил о распространеных Кремлем фейках о том, что Польша заблокировала пролет над своей территорией российского самолета с помощью для Италии.

По словам министра, союзники подчеркнули необходимость сотрудничества и единства против дезинформации, в частности, со стороны РФ.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность группы интернет-агитаторов, которые за деньги из России распространяли в украинском сегменте Facebook фейковый контент о COVID-19.