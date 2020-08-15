Глава МИД Литвы назвал Лукашенко " бывшим президентом Беларуси"

Об этом он написал в своем Twitter

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси". Такую формулировку Линкявичюс использовал в своем Twitter.

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улице? Это действительно большой зарубежный заговор-жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал Линкявичюс.

Former president of #Belarus now asks Putin for help. Against whom? Against own people carrying flowers on the streets? It is really big foreign conspiracy to live in parallel world being ready to sacrifice everything. — Linas Linkevicius (@LinkeviciusL) August 15, 2020

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в стране, которая, по его словам, угрожает не только Беларуси.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.