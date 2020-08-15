live
Новости » Мир Читати новину українською

Глава МИД Литвы назвал Лукашенко " бывшим президентом Беларуси"

Об этом он написал в своем Twitter

Литовский министр иностранных дел Линас Линкявичюс, комментируя обращение Лукашенко к Путину, назвал Александра Лукашенко "бывшим президентом Беларуси". Такую формулировку Линкявичюс использовал в своем Twitter.

"Бывший президент Беларуси сейчас просит Путина о помощи. Против кого? Против собственных людей, несущих цветы на улице? Это действительно большой зарубежный заговор-жить в параллельном мире с готовностью пожертвовать всем", - написал Линкявичюс.

Новости по теме: "Это плохая история": Зеленский прокомментировал передачу "вагнеровцов" России

Напомним, президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что хочет поговорить с президентом России Владимиром Путиным из-за ситуации в стране, которая, по его словам, угрожает не только Беларуси.

Позже президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор.

Читайте нас в Facebook Читайте нас в Telegram


читайте также

Стало известно имя погибшего военного, который подорвался на мине на Донбассе На Донбассе один военный подстрелил другого Отмена местных выборов на Донбассе: Нимченко раскрыл сговор Банковой, военных администраций и ЦИК ОПЗЖ требует привлечь к уголовной ответственности главу Донецкой ВГА Кириленко и главу Луганской ВГА Гайдая и отменить преступный запрет выборов
Loading...

программы канала ZIK

Анатолий Шарий | Ток-шоу
Эпоха бедности: как выживают украинские пенсионеры? Давление на свободу слова | Ток-шоу
Взрыв на Позняках: кто получил квартиры? Проверили условия хранения селитры | Новости | 14.08.20
Есть угроза, что игорный бизнес подпадет под контроль либо зарубежных владельцев, либо местных олигархов, - Кацман
Год власти. Атака на свободу слова. Большая приватизация | Ток-шоу
Из шоу-бизнеса в политику. Выборы без Донбасса. Притеснения свободы слова | Ток-шоу