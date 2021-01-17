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Глава МИД Германии выступил за привилегии вакцинированным от коронавируса

Гайко Маас

 Фото из открытых источников

Чиновник убежден, что люди, получившие вакцину, могут вернуться к привычной жизни без ограничений

Министр иностранных дел Германии Гайко Маас подчеркнул, что граждане, которые вакцинировались от коронавируса и получили антитела, должны вернуться к привычной жизни, которая была до пандемии. Об этом он сообщил в интервью Bild am Sonntag.

"Я считаю, что люди с прививкой должны иметь возможность снова пользоваться своими основными правами... если в ресторанах или кино будут только вакцинированные граждане, то друг другу они вреда не нанесут", — убежден немецкий министр.

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За данными Института имени Роберта Коха, в Германии по состоянию на 16 января прививки от коронавируса получили более миллиона жителей страны. Однако, общая доля вакцинированных там составляет 1,26% населения.

Напомним, 26 декабря в Германии начали делать прививки от коронавирусной болезни COVID-19. В первую очередь препарат получили люди пожилого возраста и медицинский персонал больниц.

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