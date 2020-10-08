Глава Европарламента ушел на карантин из-за контакта с зараженным COVID-19

Давид Сассоли. Фото EPA-EFE

Давид Сассоли сообщил, что чувствует себя хорошо и не имеет симптомов коронавируса

Президент Европейского парламента Давид Сассоли отправился на карантин из-за контакта с больным коронавирусом человеком. Об этом он сообщил в своем Twitter.

"Недавно я контактировал с одним из моих сотрудников, у которого сегодня оказался положительный результат на COVID-19. Я в порядке и не имею симптомов",- написал Сассоли.

По его слову, согласно с правилами, он будет изолироваться в течение необходимого периода, чтобы провести все необходимые проверки.

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Напомним, 5 октября стало известно, что председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен ушла на карантин из-за контакта с человеком, у которого подтвердили коронавирус COVID-19. По словам политика, в минувший четверг, 1 октября, она получила отрицательный результат своего теста на коронавирус.