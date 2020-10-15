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Глава Еврокомиссии ушла на карантин, уже во второй раз за десять дней

Урсула фон дер Ляйен

 Фото из открытых источников

Политик ушла с заседания через час после его начала

Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен покинула заседание Европейского совета через час после его начала, объявив о начале самоизоляции. Об этом она сообщила в своем Twitter

"Меня только что проинформировали, что член моего офиса получил положительный тест на СOVID-19 этим утром. Сама я получила отрицательный результат теста. В то же время в качестве предосторожности, я немедленно покидаю Европейский совет, чтобы пойти на самоизоляцию", - написала президент Еврокомиссии. 

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Напомним, в начале прошлой недели председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен уже была на карантине из-за контакта с человеком, у которого подтвердили коронавирус COVID-19. 

Также недавно премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий ушел на карантин после того, как контактировал с человеком, больным коронавирусом COVID-19.

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