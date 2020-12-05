Гигантского парада не будет: Байден рассказал подробности предстоящей инаугурации

Джо Байден Twitter Джо Байдена

По словам" демократа", инаугурация будет иметь виртуальный характер

Кандидат в президенты США Джо Байден сообщил, что хотел бы избежать скопления людей в центре Вашингтона во время церемонии его инаугурации в связи с пандемией COVID-19. Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что Байден заявил о желании избежать распространения коронавируса в США, а масштабный инаугурационный парад повысил бы риск заболеть. "Я думаю, что, вероятно, не будет гигантского инаугурационного парада на Пенсильвания-авеню. Очень маловероятно, что вы увидите миллион людей на Национальной аллее, вплоть до мемориала Линкольну", – высказался кандидат в президенты.

По словам Байдена, инаугурационные мероприятия будут носить виртуальный характер, а в них будут принимать участие больше людей, чем когда-либо ранее". В частности, "демократ" добавил, что сейчас работает с командой организаторов, которые готовили онлайн-съезд партии в августе текущего года.

Новости по теме: Байден и Харрис публично вакцинируются от коронавируса

Напомним, недавно Джо Байден назвал имена кандидаток, которых планирует назначить на главные должности в Белом доме, связанные с коммуникациями главы государства. Впервые в список попали только женщины.