Германию призывают использовать "Северный поток-2 " для новых санкций против России из-за отравления Навального

Таким образом Россию хотят привлечь к ответственности



Мировые лидеры требуют от России ответов и ответственности после того, как правительство Германии сообщило о наличии отравления российского оппозиционера Алексея Навального веществом класса "Новичок". Об этом сообщает "Голос Америки".

Отмечается, что некоторые политические заявления касаются возможности введения санкций против "Северного потока-2". В частности, глава немецкого парламентского комитета по иностранным делам Норберт Реттген заявил, что ситуация с отравлением Навального требует европейской реакции. "Мы должны прибегнуть к жесткой политике и ответить единственным языком, который Путин понимает – языком торговли газом", – сказал политик.

В то же время, канцлер Германии Ангела Меркель, недавно заявлявшая о необходимости достройки газопровода, заявила, что будет обращаться в НАТО за консультацией относительно соответствующих действий, и подчеркнула, что в этой ситуации "встали очень тяжелые вопросы, на которые может и должно дать ответ только российское правительство".

В США Белый дом осудил использование яда, и в заявлении Совета национальной безопасности США, распространенном в Twitter, было сказано, что Вашингтон будет сотрудничать с союзниками, "чтобы привлечь к ответственности тех, кто в России, и там, куда приведут доказательства, а также, чтобы ограничить их доступ к финансированию злонамеренной деятельности".

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Ранее сообщалось, что сенатор США от Республиканской партии Том Коттон призвал остановить строительство газопровода "Северный поток-2" из-за отравления Алексея Навального. По словам политика, российские власти необходимо привлечь к ответственности.