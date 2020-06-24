Германия заявила, что поведение РФ является огромным вызовом для Европы и НАТО

Аннегрет Крамп-Карренбауер

По словам министра обороны, Россия не уважает свои соседние страны

Агрессивное поведение Российской Федерации на международной арене является огромным вызовом для Европейского Союза и НАТО. Об этом заявила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауер, пишет "РБК-Украина".

По словам министра обороны, Россия не уважает соседние с собой страны, а потому постоянно нарушает международные правила и договоры.

"Есть большая разница - если вы немец и живете в Германии, и вы в хорошей ситуации, окружены друзьями, или вы страна, которая имеет общую границу с Россией, или вы страны, подобные североевропейским, балтийским, восточноевропейским, которые на ежедневной основе видят нарушения со стороны России", - сказала Крамп-Карренбауер.

Она подчеркнула, что для достижения своих целей Россия не пренебрегает абсолютно ничем. В частности, РФ прибегает к нарушения воздушного пространства других стран, создает хакерские и дезинформационные атаки и кампании, как в случае со взломом компьютера канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

"Вопрос того, как мы воспринимаем Россию, как мы оцениваем поведение России - это решающий вопрос. Это огромный вызов в Европе и в НАТО. Россия должна четко понять, что мы в Европе и НАТО сильны, мы последовательны в наших действиях, мы хотим серьезно работать над угрозой, которая исходит от России. Поэтому концепция сдерживания настолько актуальна", - добавила Крамп-Карренбауер.

Новости по теме: Германия обнаружила доказательства причастности российских хакеров к кибератаке на Бундестаг

Напомним, 18 июня прокуратура Германии обвинила правительство России в заказном убийстве бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангошвили.