Германия выслала в РФ особо опасного исламиста

МИД Германии Фото из открытых источников

В 2019 году дело Рашида к. вызвало в Германии резонанс, поскольку его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор

Власти федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия выслала в Россию особо опасного исламиста, проживавшего в Германии под именем Рашид К. Об этом сообщает DW.

Земельное министерство по делам детей, семьи, беженцев и интеграции подтвердило лишь, что 24 сентября на родину в РФ возвращено "иностранца, которого полиция считает потенциально опасным и который уже неоднократно подвергался уголовному преследованию".

В министерстве отметили, что высылка Рашида К. была до сих пор невозможной, поскольку властям не удавалось установить его личность.

"Лишь после того как этот человек был опознан властями Российской Федерации под настоящим именем и получил документы, удостоверяющие личность, депортацию наконец удалось осуществить", - пояснили в ведомстве.

Исламист, называвший себя, помимо других имен, Рашидом К., прибыл в Германию в 2004 году предположительно из Чечни. Его ходатайство о предоставлении политического убежища в ФРГ было отклонено еще в 2005 году. Однако в то время Рашида к. выслать из Германии не удалось, поскольку, по заявлению российских властей, этот человек был ее неизвестен.

В 2019 году дело Рашида к. вызвало в Германии резонанс, поскольку его лишь с третьей попытки удалось отправить в следственный изолятор, хотя у него дома был обнаружен пистолет с глушителем и боеприпасы.

Ранее сообщалось. что в Киеве Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей международной террористической организации " Исламское государство", который находится в розыске Интерпола.